Ita Everi portree koos kirjaga “ITA FOREVER” on valminud šabloonitehnikas. Portree autor on Rakvere eragümnaasiumi kunstisuuna 11. klassi õpilane Keed Sokolov. Teos valmis trükitehnikate kursuse raames 1. aprilliks, Ita Everi sünnipäevaks.

Keed Sokolov rääkis, et kuna igaüks võis vabalt valida, keda soovib portreteerida, teadis ta kohe, et see peab olema keegi teatriinimestest. “Ita Ever oli esimene, kes mulle pähe tuli. Ta on nii tuntud,” sõnas ta. Ka tuli kohe meelde kuskilt kuuldud repliik “Ita forever”, kus “Ever” ilusti sees.