Kel on õnne olnud neid linnukesi lähemalt silmitseda, on kindlasti täheldanud nende ilu – kaunist punast laupa ning musta lõuaalust, isaslindudel ka kaunist õrnpunast rinnaesist. Muidu on nad hallikaspruunid, valkja alapoolega, pikitriibulise selja ja külgedega. Need on põhjamaist päritolu urvalinnud, kellel praegu samuti rändeaeg, kuid siin pole nad veel kodus, üksnes läbirändel.