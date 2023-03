Virumaa Teataja karikaturist Priit Koppel ja Postimehe pilapildijoonistaja Urmas Nemvalts on 55 aasta vanuseks saamise puhul pannud oma karikatuurid ühte kappi, sealt need omakorda jälle välja võtnud ja teinud ühisnäituse “Nii see algas!”, mis hõlmab karikatuure nende tegevuse algusaegadest tänapäevani.