Esimene aprill – tembutajate pidupäev

Rakvere teatri grimeerija Maret Kongi leiab, et nalja peab ikka saama ning kui poleks naeru, oleks me ümber justkui hoopis teine maailm. Grimeerija meenutab, et nalja on talle paar korda tehtud ka seoses tööga. “On olnud kaks seika, kus ma pidin tegema grimmi etendusele, mida ma ise pole välja toonud ega esietendust teinud. Seal on vimkat tehtud ja öeldud, et on näitlejale tarvis teha koolutatud juuksed, mida tegelikult ei ole,” jutustab Kongi. “Ja mina muidugi sain sellest “muudatusest” teada minutid enne etenduse algust,” lisas grimeerija. Teise juhtumina meenub Maret Kongile, kuidas tema teadis, et etenduse jaoks tuleb näitlejannale joonistada silmale ilus suur lainerijoon. “Mul oli juba lainer silma juures, kui öeldi “Naliii!”,” meenutab Kongi värvikaid seiku, ent avaldab lootust, et sellist närvikõdiga nalja enam töö puhul ette ei tule.