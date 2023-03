Nuutrum toob vaataja ette "Väikesed saladused"

Lavastaja Peeter Tammearu sõnul on "Väikesed saladused" ootamatu ja vaimukas lugu, mis sündis soovist tuua kokku neli andekat naisnäitlejat. "Palusin mõni aeg tagasi sõber Andrust, et ta mõtleks neljale vabakutselisele naisnäitlejale, kelle koosmäng võiks publikule ja meile endile huvi pakkuda," ütles lavastaja Peeter Tammearu.

Näidendi autori Andrus Kiviräha sõnul on "Väikesed saladused" ajatu lugu, mis räägib sellest, et mõnikord tuleb häda korral abi väga ootamatust kohast, aga ka sellest kuidas igaühel meist on oma aadete ja kodumaa teenimiseks erinev viis. "See on sedasorti näidend, mis pakub nalja, ootamatusi ja mõnusat meelelahutust igal suvalisel ajahetkel," sõnas Kivirähk.