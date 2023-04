VIROL valis erakorralisel koosolekul Lääne-Virumaa pealinnaks Kadrina

Otsus oli tingitud üleriigilisest küsitlusuuringust, kus selgus, et kadrinlased on oma elukohaga väga rahul. Kadrina vald oli üle-eestilises plaanis kõrgel 12. kohal, olles samas esimene Lääne-Virumaa kategoorias. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ehk rahvakeeli tuntud kui VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul ei olnud pärast tulemuste nägemist enam mõttekohta, rahvas on rääkinud, ja üle jäi vaid kiirelt tegutseda.

"Triin Varek küll oli kerges hämmingus, et Kadrinal pole ju Tarvastki mäe otsas, aga Einar Vallbaum rahustas ta maha, et neil on tantsivad karud, et küllap neil silmapaistvusega probleeme ikka pole," põhjendas Hõbemägi otsust. Seda, et piirkonna tsentriks on hoopis rahvaarvult väiksem koht, ei ole ka mingi uudis. Maailma vaates võib tuua välja Austraalia, kus pealinnaks on Canberra, mitte Sydney, kui esimeses ei tule miljonitki rahvaarvult kokku ja teises elab üle viie miljoni. Seega see väike vahe, mis Rakverel ja Kadrinal selles skaalas tekib on minimaalne ja võib pidada kõigest statistikaks.