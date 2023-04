Põllumehed hakkavad maksma hanemaksu

Ameti juht Anto Viir sõnas, et nüüd, kui on kinnitust leidnud ammune kahtlus, saab põllumeeste tegevust hakata jälgima ja vajadusel väljastama ka keskkonna koormuse tõstmise keskkonnatasusid. "Meil on lindude kevadise rände liikumise jaoks välja töötatud põlluseire "Lagle", mille abil saame kaardistada kõik kasutusel olevad põllu- ja rohumaad. Need asukohad, millel peatub tavalisest rohkem linde, nende põldude kohta teeme tasu nõude," rääkis Viir. "Eriline heameel on talve jooksul valminud seiresüsteemi üle, mille osaline rahastus tuli Euroopa haneliste populatsiooni uurinud komisjonilt ja millest teise osa, 140 000 eurot, tasus keskkonna kestliku arengu amet," lisas ta.