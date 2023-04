Valitsus kinnitas märtsi keskel uue pensioni indeksi, mille tõttu pensionid tõusevad 13,9 protsenti. Alates laupäevast on rahvapensioni suurus varasema 275,34 asemel 336,39 eurot. Keskmine 44-aastase staažiga vanaduspension suureneb pärast indekseerimist 615,35 eurolt 700,02 euroni. Tulumaksuvabastuse summa on 704 eurot, mis tähendab, et keskmist pensioni ei maksustata.