Veerand kodudest on kindlustamata ja pooltel leidub vastutuskindlustus

EKsLi juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on kodukindlustusega koos tehtud vastutuskindlustuse lepingute arv on viimastel aastatel kasvanud, kuid hinnanguliselt kuni pooltel kodudest ei ole vastutuskindlustust. "Kui näiteks korteris toimunud veetoru lekke tagajärjel saab alumiste naabrite kodu kannatada, siis vastutuskindlustus hüvitab kahju. Kui kindlustust pole, siis tuleb naabritele tekitatud kahju endal kinni maksta," ütles Piirsalu ning lisas, et koduomaniku vastutusega seotud õnnetusi juhtub kodukindlustuse juhtumitest vähem, aga need on märksa kallimad.