Produtsent Kristian Taska jaoks on "Suvitajad" juba kaheksas film, mida on kinos vaadanud üle 100 000 inimese. "Selline sündmus on alati eriline, seda enam, et väikses Eestis õnnestub see verstapost saavutada vaid väga vähestel filmidel," lausus Taska.