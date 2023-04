Äsja jõustunud uus ohvriabiseadus parandab abi kättesaadavust

Ohvriabiteenuste areng on viimastel aastatel olnud kiire ja eelmine ohvriabiseadus oli ajale jalgu jäänud, selgitas sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusosakonna juht Kaire Tamm. Tema sõnul ei jõudnud suur osa ohvritest politsei, ohvriabi ega tervishoiusüsteemini ega saanud seetõttu ka abi, olgugi et see oli olemas ja võinuks aidata traumast taastuda. Uue seaduse eesmärk on tagada rohkemate traumat kogenud inimeste jõudmine ohvriabini ning teisalt suurendada teenuste ja hüvitiste kättesaadavust ning parandada teenuste kvaliteeti.