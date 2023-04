Kaitseväe keskpolügoonil toimuvad esmaspäevast neljapäevani õppused

Laiendatud ohualade kasutamisega piiratakse inimeste liikumist piirkonnas, kui käib ohtlik tegevus. Seetõttu on liikumine näiteks mööda RMK Oandu–Ikla matkarada ümber korraldatud.

Laiendatud ohuala piir on tähistatud kollase- ja mustatriibulisteks värvitud piiripostidega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse ohtliku tegevuse korral tõkestajad või teavitajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Laiendatud ohualale on paigaldatud lipumastid, kuhu enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud.