Tapa valla kaasava eelarve kasutamiseks läheb hääletusele kolm ettepanekut

Porkuni järve Külmaallika veerohkeid allikaid ei saa praegu joogiveeks kasutada, kuna järv ja allikavesi on samal tasemel, mis põhjustab allikavee segunemist järveveega. Seetõttu on allikavesi joogikõlbmatu. Idee on rajada ümber allika koos tilaga kivist kõrgendus, mis eraldaks allikavee järveveest. Allikavesi koguneks kõrgenduse sisse ning teatud tasemele jõudes jookseks üle serva välja ja oleks joogikõlblik. Lisaks on soov korrastada Külmaallikani viiv trepp, mis on lagunenud ja ohtlik.

Jänedal on kõige halvemas seisus kaks silda, mis asuvad Jäneda kooli viival jalgteel. Väga ohtlikuks on muutunud suurem sild nõndanimetatud turbiinimaja kõrval, mille all voolab veerohke oja. Silla piirded ja tugipostid on lagunenud, silla pind on auklik ja kaldega. Koolipoolne sild on kitsas, väga lagunenud ja kaldega ning vajab uut pinnakatet ja piirdeid.