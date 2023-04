XIII noorte tantsupeol osaleb Virumaalt 43 rühma

"Tantsupeo eelproovid algasid juba jaanuari keskpaigas ja kestsid kuni märtsi lõpuni. Väga suur heameel oli näha, et vahepealsed koroona-aastad ei ole noortes tantsuhimu kahandanud ja teadmine, et kohe-kohe on tulemas tantsupidu, on aidanud lastel ja noortel ka tantsu juurde naasta," ütles XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman. Ta lisas, et juhendajate pühendumus ja pingutus on imetlusväärne, kuna vahepealseid aastaid on saatnud tõelised väljakutsed.