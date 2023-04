Kadrina piiga pälvis Anto Raukase stipendiumi

Konkursikomisjoni liige, teaduste akadeemia energeetikakomisjoni esimees Arvi Hamburg ütles, et stipendiaatide valikul said määravaks nende orienteeritus energeetikaprobleemides, osalemine erialastes suvelaagrites, energeetikaalased peretraditsioonid ja auhinnalised kohad reaalainete olümpiaadidel. "Samuti paistavad mõlemad stipendiaadid silma aktiivse osalemisega üliõpilaselus ja neil on head õpitulemused," rääkis ta.