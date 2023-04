Eduard Vainu suguvõsal on Lahemaa rahvuspargis Käsmu külas 13 hektarit metsamaad nelja inimese ühisomandis. Vainude maa algab Haljala–Käsmu tee äärest, kus seisab kaitsealune Saadumetsa suurkivi. Omandiõigus ulatub tagasi 18. sajandisse, kui suguvõsa kandis veel Suksdorfide nime.

"Ehitusõigust meil ei olnud. Me üritasime seda saada. Kunagi meil oli see maa ehitusvööndiks tehtud, aga ta oli meil maatulundusmaa. Me tegime seal metsa," rääkis Vainu, kelle elumaja jääb küla tuumikalale kiriku juurde.