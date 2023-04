Käsmu küla rahvas loodab, et Natura metsaelupaikade kaitse teemal on keskkonnaametiga võimalik läbi rääkida. See oli üks põhjuseid, miks 29. märtsil kutsuti Käsmu rahvamajja olukorda selgitama keskkonnaameti esindajad. Tõsi, tõusis ka nurinat, et miks selgitatakse asja südapäeval kell 12, kui inimesed on tööl.