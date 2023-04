Visalt levib müüt, ja seda võimendavad ka ajalehepealkirjad, et Eestis on hinnatase tublisti kõrgem kui Leedus ja Lätis. Äsja lühikeselt talvepuhkuselt tulnuna võin kinnitada, et Leedus-Lätis on paljud tarbe- ja toidukaubad isegi kallimad kui Eestis.