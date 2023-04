Mis sa kostad või kus sa pistad

Keel on muutuv ja ajas arenev organism. Kui poleks olnud poliitikut, kes seletas, mida tähendab supsutama, arvaksin mina tänaseni, et see on tegevus, kus inimene supleb vees ja pistab kord supsti pea vette ja siis supsti jälle välja. Alles hiljuti seletas mulle üks noor inimene, mida tähendab veipimine. Ta ütles, et ema temal suitsetada ei luba, aga veipimisega on leppinud.

“Tee ka suu seks,” ütles vanaema oma pojatütrele, kui pakkus talle šokolaadikooki. “Vanaema, sa ise ütlesid, et on asju, millest räägitakse läbi lillede ja mannavahu.” “Minu ütlemisel pole midagi pistmist seksiga. Tahtsin sulle lihtsalt üht mõnusat ampsu pakkuda.” “Seks on kuum teema, meil emakeeleõpetaja käskis kodus kirjutada essee, mida me arvame seksist. Minu pingnaaber ütles, et tema haris ka õpetajat sellel teemal ja kirjutas, et suuseks on äge, aga peab meeles pidama, et kõik hambad tuleb mängust välja jätta.”