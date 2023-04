Tihtipeale arvatakse, et säästmisega on hea alustada siis, kui sissetulekud suurenevad, kuid sissetulekute suurenemisega tõuseb enamasti ka elatustase. Teisisõnu, kui meil ei ole säästmisharjumust, on meil alati vaja täpselt nii palju, kui oleme teeninud, või tahame veelgi rohkem, kui meil on, ja seepärast võtame võlgu.