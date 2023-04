Aga suhtumine, et õpetajad on alati olemas olnud ja see amet ei kao kunagi kuhugi, on meid viinud sellisesse seisu, et maapiirkondades tuleb pedagooge tikutulega taga ajada. Kahjuks pole omavalitsustel olulisi käepikendusi, et õpetajaid kuidagigi kohale meelitada. Seetõttu on pall direktorite väravas, mistõttu on neid tihti näha ülikoolides uusi potentsiaalseid töötajaid värbamas. Asi on läinud lausa nii kaugele, et tudengid kutsutakse kooli juba õpingute ajal ja ülikool lõpetatakse kaugõppes. Viis aastat kestva koolitee finaaliks on 1749 euro suurune brutopalk, millest peale maksude maksmist jääb alles 1400 eurot. Kui konkurentsivõimeline see palk peale viieaastast õpingut on, jääb retooriliseks küsimuseks.