Kuid eelmise aasta lõpuks eskiis ei valminud. Tapa vallavolikogu liige Üllar Neeme, kes on võtnud Tamsalu laululava taastamise oma südameasjaks, tuletas 30. märtsil Tapa vallavolikogu istungil Valdo Helmelaidile meelde tema järgmist lubadust.

"Kuna vallavanem Helmelaid taaskord ei suutnud pooleteise kuu jooksul vastata küsimusele kirjalikult, siis küsin uuesti omalt poolt. Novembris lubasite, et selle talve jooksul saab valmis Tamsalu laululava eskiisprojekt. Kevad on käes. Kas projekt on valmis?" küsis Neeme Helmelaidilt.