Märtsis võttis end meie maakonnas töötuna arvele 39 koondatut

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool sõnas, et aasta algul on suuremad arvud suhteliselt tavalised, kuna paljud tähtajalised töölepingud lõppevad detsembriga ära.

Selle aasta alguses on töötukassal Lääne-Virumaal olnud tööpakkumisi rohkem kui viimastel aastatel. Jaanuaris oli pakkuda maakonnas ligi 200 ja veebruaris 230 töökohta. Märtsil oli olukord sarnane varasemate aastate omaga – 150 vaba töökohta. "Need on head märgid, et aasta alguses on olnud tööpakkumisi enam. Õige pea lisanduvad hooajatööd, mis alati leevendavad tööpuudust," sõnas Kool ja lisas, et kõige enam otsitakse praegu töötukassa kaudu teenindus- ja müügitöötajaid, lihttöö tegijaid ning oskus- ja käsitöölisi.