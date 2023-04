Haridusasutused saavad aprillis pürgida aasta kooli tiitlile

Aasta kooli on varem valitud juba viiel aastal. Varasemate aastate aasta koolid kuuluvad alates veebruarist ühisesse võrgustikku, et luua koolide vahel sõprussidemeid, üksteiselt õppida ja koostöökohti leida. Initsiatiiv selleks tuli esimese aasta kooli tiitli pälvinud Tallinna 32. keskkoolilt.

Haridus- ja noorteameti aasta kooli projektijuhi Kadri Ratase sõnul annab konkurss võimaluse tunnustada Eestimaa erinevaid koole, tuues välja iga kooli eripära. "See on konkurss, mis kutsub õpetajaid ja õpilasi üheskoos oma kooli lugu jutustama, olgu tegemist kas väikese külakooli või suure linnakooliga," kõneles Ratas ja lisas, et kool ei ole vaid pelgalt õppe- ja ainekava läbimine, mis kulmineerub lõputunnistusega, vaid koolis käimine tähendab ka ühiseid üritusi, traditsioone ja koostööd. "Tänavune konkurss keskendubki just õpikeskkonna olulisusele, mis toetab noorte arengut ja pakub mitmekülgseid võimalusi eneseteostuseks," selgitas Ratas.