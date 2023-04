Summa, mille riigikogu liikmed saavad, on 28 476 eurot, millest pärast seda, kui maksud maha arvata, jääb kätte ligi 22 000 eurot.

"See ei ole lõplik hüvitise saajate nimekiri, vaid alles esimene otsus," selgitas Karin Kangro riigikogu pressiteenistusest. "Lõplik nimekiri selgub siis, kui on toimunud kõik muudatused, sealhulgas on teada riigikogu liikme kohast loobujate ning ka uute ministrite asendusliikmed."