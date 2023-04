56-aastane Kalle Kirsimäe on nõtke intellektiga teadur, sparringupartner, kes mängleva kergusega selgitab teemasid, millest arusaamine on justkui teadlaste monopol. Tartu ülikooli geoloogia ja mineraloogia professorina on temast saanud akadeemik Anto Raukase lahkumise järel geoloogide eestkõneleja.