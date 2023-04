Käsmus kruvib suvehooaja eel pingeid liikluskorraldus

Üleeelmisel sügisel korrastati külaseltsi eestvedamisel Käsmu bussijaam, loodi sinna suurte reisibusside tasuline parkla ja paigaldati keelumärk, mis keelab neil neeme tipu poole edasi sõita. Sildil on märgitud siiski kaks erandit: bussidel, mis külastavad kas Lainela puhkeküla või Käsmu meremuuseumi, on läbisõit lubatud tingimusel, et need pargivad nimetatud kinnistutel.