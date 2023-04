Suunamudijate silme all mänginud Karud näitasid võimu

Hiiumaalt pärit Robin Valting ja Jõgeva mees Andrei Zevakin olid mängu vaatama saabunud koos kaameramehega, kes mängu üles filmis, ning tulevikus saab näha vahvat videot. "Kui sa nüüd tähelepanelikult geograafiat vaatad, siis Kuremaa on Jõgeva maakonnast," ütles Zevakin naljatledes, kuid lisas, et tuttavaid mängib mõlemas meeskonnas omajagu. "Aga kuna me aitame ka Unibeti poole pealt promoga veidi kaasa, siis mõtlesime, et tuleme näitame oma nägusid ja vaatame, kuidas esiliigas asjad käivad," rääkis Zevakin.