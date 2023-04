Kevadnäitus lähtub vanasõnast

Kui kunstnikule piisab inspiratsiooniks vaid ühest mõttest, siis on see pealkirjas. Kes tahab enamat, sellel on võimalik otsida sütitavat mõtet vanasõnade rikkalikust varamust. "Peaasi, et kunstnikud kevadnäituse jaoks ideid ja kunstikindlust leiaks," ütles Rakvere Galerii kuraator Riho Hütt.