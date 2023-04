"Virumaa suvesaund 2023": lähemalt žüriiliikmetest vol. 2

Imre Õunapuu. Foto: Helen Solovjev

Imre Õunapuu

Imre on Rakvere teatri näitleja, aga pisut ka muusik – mängib nimelt akordioni bändis Eneseimetlejate Klubi. Tegelikult mängib ta veel mitut pilli. Nagu ise ütleb, siis kõiki hästi natuke. Imre lubab ennast kutsuda ka laulukirjutajaks – kuigi vähesed olevat neid lugusid kuulnud, on ta mõne tõepoolest kirjutanud.

Muusikalise silmaringi seisukohalt pole sugugi tähtsusetu, et Imre korraldab koos Andres Rajaga Rakvere teatri igakuist muusikaviktoriini. Kes sel hooajal neil osalenud on, see teab, et iga kord tuleb üks lugu ära arvata nii, et Imre mängib selle erineval instrumendil rahvale ette.

Miks nõustusite Suvesaundi žüriiga liituma?

Kuna muusika on alati olnud minu jaoks üks olulisemaid kunstivaldkondi ja elus olemise viise, siis ma ei osanud leida mitte ühtegi põhjust, miks peaksin sellise pakkumise tagasi lükkama. Lisaks huvitab mind eriti värske looming ja žüriis olles on mul võimalus kuulata väga huvitavat uut materjali.

Mida soovite ja soovitate konkursil osalejale?

Teha muusikat, mida tõesti armastate. Mitte mõelda sellele, milline lugu võiks konkursil toimida. Siis saame näha teie tõelist nägu ja kindlasti on sellist loomingut palju huvitavam kuulata. Isegi kui teie lugu ei võida, tundke rõõmu, et olete midagi ära teinud selleks, et maailm teist kuuleks.

Palun nimetage enda muusikamaitse olulisemad kujundajad.

Nii imal ja igav, kui see ka pole, siis Eric Clapton on olnud minu maitse põhikujundajaid. Samuti Mark Knopfler ja Fleetwood Mac, eriti viimase endine kitarrist Lindsey



Buckingham. Eestist tooks esile Vaiko Epliku.