Lihavõttelauale sobivate maiuste tegemine nõuab aega ja täpsust

Saabuvad pühad on üheks olulisimaks tähiseks kirikukalendris, ent kevadpühadena toovad need mõnusa pika nädalavahetuse pere keskel kõigile. Kevadiselt kaunistatud kodu ja läbimõeldud pidulaud käivad ikka asja juurde. Kevadpühade traditsiooniline magustoit pasha on mulle seni liiga keerukas tundunud.