Varasematel aastatel kolmel korral rada läbinud naine ütles, et kõik käis nii kähku, et ei mäletagi kuidas ta kukkus või kuidas püsti sai. "Teades varasemalt seda rada, siis just mehega enne arutasime, et rada on muudetud. Ju nad on selle lõigu välja jätnud. Aga oh üllatust, pärast ühte kurvi oli see kurikuulus munakivi lõik vastas ja nii ma seal kõhuli olin," rääkis Reet. Kukkumisest tekkinud ajakadu oli korralik ning pärast finišijoone ületamist avastas ta, et käsi on ka korralikult lõhki. Võistluse meedikute abiga lapiti see õnneks kiirelt ära.