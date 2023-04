Õnneks jäid lapsed terveks ja liftistki pääsesid nad välja enne, kui sireenidega autod kohale jõudsid. Ulakusega said hakkama Ukraina sõjapõgenike lapsed, kes ilmselt ei tulnud selle pealegi, et nende temp käivitab päästeoperatsiooni.

​Selles, et lift kahe korruse vahele kinni jäi, olid süüdi lapsed ise. "Nad tunnistasid, et alguses sõitsid nad niisama üles-alla, aga siis hakkasid nad hüppama, mille peale lift korruste vahele kinni jäi," rääkis raamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg. "Nad ise helistasid liftis nähtud rikketelefonile. Sealt informeeriti juba päästjaid ning kuna tegemist oli lastega, siis ka kiirabi, sest esialgu polnud ju teada, kui kaua nad kinni olid olnud ja kas nende kõigiga on hästi."