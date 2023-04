Eestimaa Looduse Fondi ettepanekul kehtestas Tapa vallavalitsus öise liikumiskeelu sõidukitele Porkuni külas, et tagada kahepaiksetele ohutu ränne talvituskohtadest järveäärsetesse sigimiskohtadesse.

Kõnealune maantee Porkunis on Eesti suurim kahepaiksete rändekoridor, mida läbib igal kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid kärnkonni. Teede sulgemine päikeseloojangust päikesetõusuni on vajalik selleks, et hoida ära konnade massiline hukkumine teel.