Tervishoiutöötajate nädalal tänatakse ja tunnustatakse apteekreid

Rakvere Kroonikeskuse südameapteegi farmatseut Gea tõdes, et inimeste aitamine on tervishoiutöötaja töö igapäevane osa. Alles hiljuti tuli retseptiravimeid ostma patsient, kes oli väga segaduses oma ravimite annustamise osas. Farmatseut nägi, et inimesel oli hiljuti annuseid muudetud ja olid ka mõned uued ravimid kirjutatud. "Patsient sattus väga segadusse ja oli ehmunud ravimite üle, need olid tema jaoks tundmatud," sõnas Gea. Selgus, et inimene oligi võtnud kogemata liiga suuri annuseid. Gea võttis ühendust raviarstiga. Koos lepiti patsiendi ning raviarsti kohtumine kokku, et arst saaks raviplaani üle rääkida.