Spordikeskuses saab trenažööril rassides rohelist sibulat põske pista

Rohenurga idee autor, keskuse direktor Ave Sats ütles, et kodus ta potipõllumees ei ole. "Kodus keegi ei kasta neid [taimi]," nentis ta. Spordikeskuses võeti idee ise maitserohelist, herneid ning kurke kasvatada hästi vastu. Roheline sibul on juba praegu nii suur, et soovijad saavad seda võileivale panna. Ka esimesed pisikesed kurgid on küljes. Herned valmivad ilmselt suvel. Nüüd paistab, kui hästi taimed spordikeskuses kasvavad ja kui heaperemehelikult külastajad need vastu võtavad. Kui kõik sujub hästi, saab sporditemplis potipõllumajandust laiendada.