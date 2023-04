Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta kindlas vanusegrupis naistele ja meestele. Eestis viiakse läbi kolm sõeluuringut – rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi varaseks avastamiseks.

Kuigi sõeluuringul osalejate arv on Eestis viimaste aastate jooksul järk-järgult tõusnud, on siiski vaja veel teavitustööd teha. Selleks, et sõeluuringud oma eesmärki täidaks, peaks uuringul osalema vähemalt 70 protsenti kutsutuist. Eestis jääb hõlmatus aga alla selle – 2021. aastal oli rinnavähi sõeluuringu hõlmatus 60 protsenti, emakakaelavähi sõeluuringu osalus 44 protsenti ja jämesoolevähi skriiningu hõlmatus 49 protsenti.