Haljala koolil on Virumaa vanima koolina väga pikk ajalugu. Eelmise aasta juubelipidustusteks valmima pidanud näitus lükkus paraku koroonapuhangu tõttu käesolevasse aastasse.

Näituse eestvedaja, Haljala kooli kunstiõpetaja Mari Riina Mölder sõnas, et idee kunstinäituse valmimiseks tekkis juba paar aastat tagasi. "Koolis töötab palju kolleege, kellel on armastus ja huvi kunsti vastu," ütles Mölder. "Kuigi alguses tuli paljudelt arglik jah-sõna, siis mõne aja pärast kartus lahtus, sest esiteks tundus projekt põnev väljakutse ja teiseks oli juhendajaks kunstnikust kunstiõpetaja, kellel on täiskasvanute koolitamise kogemus."