Töötukassa korraldab Rakveres taas värbamispäeva

"Värbamispäeva korraldame pärast koroonakriisi kolmandat korda ja rõõmustame, et see on tööandjate ja tööotsijate seas väga oodatud," lausus Eesti Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna tööandjate konsultant Anu Tooming. "Värbamispäev annab võimaluse kohtuda korraga mitmete maakonna tööandjatega ja saada vastused oma küsimustele kohe kohapeal. Oleme saanud tagasisidet, et värbamispäeval on vahetatud kontakte ja hiljem on inimesed ettevõttesse tööle asunud."