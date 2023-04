Ametikooli piigad naasid noore meistri võistlustelt medaliga

Esikoha saavutanud Rakvere ametikoolis kolmandal kursusel maaturismi õppiv Karolin Lindlo tõdes, et pole varem sellistel võistlustel käinud. "Mõtlesime, et lähme ja teeme. Tähtis oli osa võtta," sõnas ta. Tema jaoks oli kõige keerulisem lauast tellimuse võtmine. Sellega tegeleski teine meeskonnaliige. Lindlo voltis samal ajal servjette. "Pidi teadma, mida tohib küsida ja mida mitte," kirjeldas neiu võistluste käiku. Kuna kogu tegevus käis kohtunike kullipilgu all, oli tüdrukutel ka närv veidi sees. Kõige lihtsamaks pidas Lindlo hotellitoa koristamist. Võistluste käigus oli tarvis suures voodis voodipesu vahetada ja voodi üles teha, triiksärki triikida, käterätte voltida ning klaaspinda pesta. Aega oli selleks 30 minutit. See kõik tuli piigadel nii hästi välja, et nad teenisid maksimumpunktid.