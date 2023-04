Peep Veedla uus taskugiid võtab ette laululindude pesad

Linnuliike muide kaob aja jooksul ja tuleb ka juurde ning alati pole selle põhjused päris selged. Veedla eluajal on Eesti aladelt kadunud näiteks siniraag ja roherähn. Viimast on mõni üksik isend veel Saaremaal, aga mandril enam ammu mitte. "Kliima soojenemine võib olla põhjus, miks mõni põhjamaine liik siit põhja poole tõmbub. Aga nemad on lõunamaised liigid. See on imelik," ütles Veedla ja lisas, et need liigid võivad ka veel meie aladele tagasi tulla. "Aga kliima soojenemine on aeglane protsess, ega linnud tea, et see meid ees ootab."