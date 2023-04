“Virumaa suvesaund 2023”: lähemalt žüriiliikmetest vol. 3

Konkursi võiduloo selgitavad nii rahvahääletus kui ka kaheksaliikmeline žürii, mille moodustavad teravaimad pliiatsid ja kirkaimad kriidid kohalikust kultuuripinalist ja kaugemaltki. Järgmiste kuude jooksul tutvustab Virumaa Teataja hindajaid lähemalt ja kahekaupa. Palume aplausi järgmisele kahele. Nemad on tänavusest žüriist Lääne-Virumaaga ehk kõige vähem seotud, mis annab neile võibolla supervõime jälgida meie musamaastikku kaugemal seisja värske pilguga. No ja ega see Eesti lõppude lõpuks nüüd nii suur ka pole. Siin nad on – Mariliis Mõttus ja Toomas Vanem!