Äntu mõisast tuleb 7000 rõõmsat muna päevas

Avarates kanalates siblib Äntu Mõis OÜ juhatuse liikme Lauri Bobrovski sõnul kokku umbes 7500 kana, 18 000 tibu ja 3800 broilerit. Kuna on karjavahetus, on munejaid vähem kui harilikult. Tavaliselt on munakanu umbkaudu 15 000. Viimased kolm aastat on munejate hulk olnud umbes sama. Ülemöödunud aastal võeti kanalasse ka mahebroilerid. “Hetkel on kasvulagi peaaegu ees. Sügisperioodil saame veel broilereid võtta paar sutsakat, kui munakanatibulad on tühjad,” rääkis ettevõtja. Plaanis on ka kanala ja broilerifarmi laiendus.