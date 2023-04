Nädala kaja: rahu ja vaikus pärast valimisi

Käes on ülestõusmispühad, kevad ja puhkemise aeg. Aga vaikus ja rahu on kestnud juba enam kui kuu, sest valimised said mööda 5. märtsil. See kontrast, mis on valimisteeelsel ja -järgsel ajal, on lausa karjuvalt silmatorkav. Huvitav, kas inimestel (loe: poliitikutel) endal ei ole piinlik, et nemad ongi need, kes toovad sõbrale kommi ainult sõbrapäeval ja naisele lilli ainult naistepäeval.