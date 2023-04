Kolumn: tehisintellekt

Alles me seedime sotsiaalmeedia suure tulemise tagajärgi. Mõni arvab, et Facebook ja TikTok on osa inimõigustest, mõni teine jälle, et tegemist on rahamasinatega, mõni kolmas, et need rikuvad terveid ühiskondi või vähemasti võimaldavad neid oluliselt mõjutada. Nüüd ­sattusime aga üleöö juba järgmisesse ajastusse – tehisintellekti ajastusse.