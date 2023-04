Elna Kaasiku interjööri- ja autorikangaste traditsiooniline ja väärikas tehnika on sageli seotud kaasaegsete disainilahendustega ning tema looming kompab disaini, tarbekunsti, käsitööoskuste ja kontseptuaalse loomingu omavahelisi piire. “Tarbekunst ei sünni ilma kunstimõtte ja professionaalse käsitöö oskuseta, see kreedo on mind saatnud õpingute ajast. Oma loomingus määratlen tarbekunsti unikaalse teosena ja disaini seeriatoodanguna, mis on valminud autoriteostuses ja perfektset käsitööoskust jälgides,” on Elna Kaasik sõnastanud oma loomingukreedo.