Kõige tähtsamas vanemat eesti keelt kokku võtvas Wiedemanni sõnaraamatus on kirjas nimetus liha-võtme-püha ning selle lühendid lihate-püha, lihatme-püha, lihatu-püha. Setud ütlevad lihavõõdõh.

Üldiselt on meie lihavõttekombed küllalt sarnased teiste rahvaste kombestikuga, olles endasse sulatanud nii ida- kui ka läänepoolse kultuuri mõjutusi. Erijooneks on tugevad slaavi mõjud Kagu-Eestis surnutekultuse osas. Eelkristlikust kevade vastuvõtmisest on eestlastel pühadega kohandunud noorte kevadise kooskäimise ning lõbutsemisaja algus.