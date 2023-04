Reedel on rahvusvaheline maailma tervisepäev

Maailma tervisepäev on sel aasta pühendatud organisatsiooni loomise 75. aastapäevale.

Tervise- ja tööminister Peep Peterson tunnustas Maailma Tervisorganisatsiooni aastakümnete pikkuse töö eest inimeste tervise eest seismisel. "Maailma Terviseorganisatsiooni nõuanded on olnud osa meie tervise eduloost enne pandeemiat, tõenduspõhist tervisepoliitikat järgides olime kõige kiiremini kasvanud keskmise elueaga riik Euroopa Liidus," ütles Peterson.

"Eesti inimeste oodatav eluiga on viimastel aastakümnetel järjepidevalt kasvanud, kuid 2021. aastal toimus järsk tagasilangus 2014. aasta tasemele. Oluline põhjus oli COVID-surmadel, kuid suurenes suremus ka südamehaigustesse ja õnnetuste tõttu. Õnnetused on peaaegu kõik ennetatavad. Juba välja kujunenud krooniliste haiguste taandumiseks ja kontrolli all hoidmiseks on vaja kõigile kättesaadavat, õigeaegset ja järjepidevat arstiabi," rääkis Peterson.

Ministri sõnul on praegustel rasketel aegadel eriti oluline, et hoiaksime kõiki oma inimesi ja kasutaksime oma piiratud ressursse targalt. "Tervis ei ole asi iseeneses või lõpp-eesmärk, ammugi mitte luksus, mida kellelgi ei ole võimalik endale lubada. Tervis on meile kõigile eeldus õppimisele, töötamisele, enda võimete realiseerimisele. Riigile on inimeste tervis eeldus majanduse heale käekäigule, julgeolekule ja ühiskonna toimimisele," ütles minister Peep Peterson.