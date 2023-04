Laupäeval tuleb kuni 14, lähipäevil 15 soojakraadi

Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub idakaare tuul 1-5 m/s. Ilm on sajuta. Nähtavus on hea, kohati võib olla udu. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -2 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 8-14, tuulele avatud rannikul 3-7 kraadi.



Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +3 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal on üksikutes kohtades vihmahooge. Puhub idakaare-, saartel põhjakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 8-13, tuulele avatud rannikul 3-7 kraadi.