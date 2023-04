Autospordi Eesti meistriks saab tulla ka koduseinte vahel

Pühapäeva õhtu, umbes kolmkümmend põrinahuvilist istub igaüks omas kodus arvuti taga ja valmistub heitlema meistritiitli eest kuulsal Briti Silverstone’i ringrajal. Kõlab natuke fantaasiaraamatutest loetuna, aga tegemist on täiesti reaalse situatsiooniga. Tänavu tähistas Eesti Virtuaalse Autospordi Liit (EVAL) oma 13. sünnipäeva. Kõik need aastad on asjaarmastajad omal käel korraldanud virtuaalseid võidusõite.